Rui Serrano é o novo presidente da NERSANT

Rui Serrano é, desde esta quinta-feira, dia 27 de novembro, o novo presidente da Direção da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria. O até agora vice-presidente sucede a António Pedroso Leal, que renunciou ao cargo por motivos pessoais.

Arquiteto de profissão, Rui Serrano tem mais de 25 anos de carreira e é sócio-gerente da empresa Modo Associados – Arquitetura e Engenharia, sediada no Sardoal, desde 2017. Antes disso, trabalhou durante 12 anos na TAGUS – Ribatejo Interior, participando em projetos de arquitetura e urbanismo de grande impacto regional.

O novo presidente da NERSANT conta ainda com experiência autárquica, tendo sido vice-presidente da Câmara Municipal de Abrantes (2009-2013) e vice-presidente e vereador na Câmara de Tomar (2013-2016).

Ao longo dos anos, desempenhou também vários cargos na Ordem dos Arquitetos: presidiu ao Núcleo do Médio Tejo (2005-2007), integrou o Conselho Regional Sul (2007-2008), foi Vogal do Conselho Nacional (2021-2023) e é, atualmente, Conselheiro do Conselho de Supervisão.

Rui Serrano encontra-se a realizar o doutoramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos no ISCTE-IUL, com uma tese dedicada ao “Quadrilátero Urbano do Médio Tejo”, e concluiu um MBA em Regeneração Urbana, reforçando a sua ligação ao desenvolvimento do território.

Com um percurso marcado pelo envolvimento associativo e pela proximidade ao tecido empresarial do Médio Tejo e do Ribatejo, Rui Serrano assume agora a liderança da NERSANT com o objetivo de consolidar o trabalho já realizado e reforçar a cooperação com empresas e instituições.

“É uma honra liderar a NERSANT neste momento e trabalhar para aproximar empresas, jovens e instituições, fortalecendo a nossa região”, afirmou o novo presidente.

A NERSANT agradeceu o trabalho desenvolvido por António Pedroso Leal e abriu oficialmente um novo ciclo de liderança, com foco na continuidade, inovação e competitividade económica regional.