Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 28.NOV

Por: Redação 28 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

Um mestre de espiritualidade contemporâneo disse que quando o rei se apaixona pela pastora faz dela uma rainha! Ao comunicar ao outro a sua vida, isto é, o seu amor, pode elevá-lo e igualá-lo a si mesmo. É o que Deus faz connosco, ao amar-nos diviniza-nos! Por isso São João não tem escrúpulos em dizer aos seus contemporâneos: “Vós sois deuses!” Não porque fossem omnipotentes, mas porque aquele que é amado pode fazer da sua vida uma história e uma entrega de amor. Isto é que é divino!
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

