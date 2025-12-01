Shopping cart

Desporto

Briga leva à paragem de jogo da 1.ª Divisão

Por: Redação 01 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O jogo entre Águias de Alpiarça e União de Tomar, a contar para a 11.ª jornada da 1.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, do último fim de semana, ficou marcado por agressões nas bancadas do Campo Raul José das Neves.

A noticia foi avançada pela Rádio Hertz que fazia a transmissão em direto do jogo e acrescenta que se registaram agressões entre adeptos, sendo que o guarda-redes do U. Tomar, João Maltêz, também saiui do campo para ir em defesa de um familiar, ao que tudo indica o seu pai. 

O jogo foi interrompido já perto de intervalo e só foi retomado com a chegada da Guarda Nacional Republicana, que acabou por identificar os intervenientes.

(em atualização)

