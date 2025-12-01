CRIAL ganha dois títulos nacionais em judo

Imprimir

O Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL) fez história ao conquistar dois títulos nacionais na sua primeira participação no Campeonato Nacional de Judo Adaptado, realizado em Odivelas no dia 30 de novembro.

Na competição masculina, Roberto Henriques esteve em destaque ao vencer todos os combates e sagrar-se Campeão Nacional na categoria de -55 kg. No setor feminino, o CRIAL com Nicole Pinho tornou-se Campeã Nacional em -63 kg,



A estas duas medalhas de ouro juntam-se mais três.

Maria Cristiana Carmo conquistou a medalha de prata categoria -63 kg. Em -78 kg, Rita Santos venceu todos os combates da fase eliminatória e discutiu o título até ao fim, alcançando uma Medalha de Prata após uma final muito equilibrada.

Na categoria de -70 kg, Márcia Ferreira demonstrou notável evolução técnica e grande determinação, garantindo a Medalha de Bronze. Já em +78 kg, Madalena Patrício venceu nas eliminatórias e terminou num honroso 4.º lugar, numa das categorias mais concorridas da prova.

Os judocas foram acompanhados e orientados pelos seus treinadores, Professor Nuno Alves e Mestre Luís Gonçalves.