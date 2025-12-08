Carro assaltado junto ao cemitério de Fazendas

Imprimir

Um carro foi assaltado, esta manhã, junto ao cemitério de Fazendas de Almeirim.

O executivio da junta apela a todos “que redobrem os cuidados e evitem deixar objetos à vista no interior dos carros, mesmo durante paragens rápidas. A prevenção continua a ser a melhor forma de evitar situações indesejadas.”

A junta repudia ainda este sucedido, “que em nada reflete os valores de segurança, respeito e tranquilidade que queremos para a nossa freguesia. Continuaremos atentos e a colaborar com as autoridades competentes para garantir o bem-estar de todos”, conclui.