Fazendas de Almeirim em festa de 25 a 27 de julho

As Fazendas de Almeirim preparam-se para três dias de celebração em honra de São José, com um programa diversificado que promete animar a freguesia de 25 a 27 de julho. As festividades vão decorrer no Centro Cultural e incluem concertos, gastronomia, tradição e momentos de convívio para todos.

Os festejos arrancam na sexta-feira, dia 25 de julho, às 19h30, com a abertura das tasquinhas e muita animação com Diogo Pombas e a tradicional Marcha Popular de Fazendas de Almeirim, marcada para as 21h00. A noite continua com um concerto da banda RED, pelas 22h30, e com a atuação do DJ Agrirui, à meia-noite. A partir da 1h00, o Centro Cultural acolhe a Noite Jovem, com encerramento previsto para as 5h00 da manhã.

No sábado, dia 26, o programa começa com uma concentração de motos, pelas 16h00, e uma caminhada solidária intitulada “Aguenta e Não Chora”, pelas 17h15. As tasquinhas reabrem às 19h00, antes do baile com o Duo Musical Renascer, às 20h30. O destaque da noite vai para o concerto de Emanuel Moura, pelas 22h00, seguido de fogo de artifício à meia-noite. A animação continua com a Noite Jovem, que se vai prolongar novamente até às 5h00.

O domingo, dia 27 de julho, é dedicado às celebrações religiosas. Mais tarde, reabrem as tasquinhas e segue-se a atuação do Rancho Folclórico Velhas Guardas de Fazendas de Almeirim, pelas 21h00. A festa termina com um concerto da banda Zé Águas Incorporation, às 22h30.