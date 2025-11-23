Bolo Rei da Padaria Fazendense é o terceiro melhor de Portugal

Imprimir

Este sábado, 22 de novembro, Coimbra voltou a ser o palco mais doce do País com a final do 12.º Concurso ACIP – O Melhor Bolo-Rei de Portugal, que encheu o Alma Shopping de curiosos e apaixonados por pastelaria e para as Fazendas de Almeirim veio o terceiro prémio. A Padaria Fazedense ficou em terceiro lugar no concurso.



“Muito obrigado por mais uma viagem pelos sabores de Portugal. Medalha de bronze é um resultado excelente para a nossa dimensão. Um muito obrigado ao chef Paulo Chagas por tudo o que contribuiu. À toda a equipa, muitos parabéns”, reagiu David Mauricio, um dos proprietários da Padaria.





Este ano, a organização voltou a superar recordes, com mais de 230 bolos passaram pelas semifinais de Lisboa e Porto, antes de chegarem à avaliação final feita em prova cega, onde textura, uniformidade, mastigação e aroma foram escrutinados ao detalhe.

O Melhor Bolo-Rei do país está na Pastelaria Aloma, em Lisboa, que voltou a conquistar o ouro depois de em 2024 já ter ganho o ouro.



A Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP) tem como objetivo valorizar a pastelaria tradicional portuguesa e incentivar a melhoria contínua de produtos que fazem parte da mesa e da identidade do Natal nacional.