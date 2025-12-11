Shopping cart

  • Home
  • Sociedade
  • CLDS Almeirim promove sessão aberta sobre planeamento familiar e saúde feminina
Sociedade

CLDS Almeirim promove sessão aberta sobre planeamento familiar e saúde feminina

Por: Inês Ribeiro 11 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

O CLDS 5G Mais Comunidade de Almeirim vai dinamizar, na próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro, uma sessão dedicada ao planeamento familiar e à saúde feminina. A iniciativa, aberta a toda a comunidade, decorre entre as 14h15 e as 15h30 nas instalações do Centro Coordenador de Transportes de Almeirim.

A ação pretende esclarecer e informar sobre temas relacionados com os direitos de saúde reprodutiva em Portugal, saúde e higiene íntimas e questões fundamentais do sistema reprodutor feminino.

A sessão integra o trabalho regular do CLDS 5G na promoção do bem-estar, literacia em saúde e apoio à população local, contribuindo para o acesso a informação atualizada e para o reforço da prevenção em saúde.

