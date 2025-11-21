CLDS Almeirim promove sessão de primeiros socorros aberta à comunidade

Imprimir

O CLDS Almeirim, no âmbito do programa CLDS 5G Mais Comunidade, vai dinamizar uma sessão de primeiros socorros, dirigida a toda a comunidade, na próxima terça-feira, dia 25 de novembro, pelas 9h30, nas suas instalações.

A iniciativa vai ser dinamizada pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim e tem como principal objetivo sensibilizar a população para a importância de saber agir em situações de emergência, além de promover a aquisição de competências básicas que podem fazer a diferença em momentos críticos. A sessão terá uma duração aproximada de duas horas.

Durante a ação vão ser abordados conteúdos práticos, como os procedimentos em casos de feridas e queimaduras, a forma adequada de intervir em situações de emergência e noções de suporte básico de vida.

A participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia através de contacto telefónico, uma vez que as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas através do número 930 523 979.

Esta sessão integra o plano de atividades do CLDS 5G Mais Comunidade, que tem como missão reforçar a capacitação da população e promover respostas sociais de proximidade.