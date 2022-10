CLDS 4G Almeirim: Dois anos de muitas atividades ao serviço da comunidade

A CLDS 4G Almeirim celebra, hoje, dia 3 de outubro, dois anos de atividade. O aniversário foi celebrado no parque das laranjeiras com a realização de várias atividades, entre as 12h00 e as 15h00.

A CLDS Almeirim foi criada com o objetivo de reduzir a pobreza infantil em Almeirim. Este programa funciona em vários pontos do país, e tem como missão “promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de fragilidade social num determinado território”.

Este programa é implementado em territórios especialmente afetados pelo desemprego, pelo envelhecimento e pela pobreza infantil. Ana Fernandes, coordenadora da CLDS Almeirim, em entrevista ao Jornal O Almeirinense, conta por que razão este programa foi implementado em Almeirim: “Os programas CLDS só se criam em territórios em que seja mesmo necessário. Nós agimos, sobretudo, no âmbito da prevenção da pobreza infantil, e nós estamos aqui porque vários dados provaram que existia essa dificuldade no concelho de Almeirim.”

Estes dois últimos anos foram marcados pela realização de diversas atividades, desde iniciativas direcionadas para os mais velhos (como o dia internacional do idoso ou o dia dos avós) até à realização de eventos orientados para o reforço das competências parentais. “Nós realizamos vários eventos. Este ano já comemoramos o dia da criança, o dia da família, o dia do desporto, o dia dos avós. Para além disso, trabalhamos também ao nível das competências parentais, Vamos também fazer, em fazendas de Almeirim, uma oficina de Alimentação sem desperdício. Temos mesmo várias iniciativas”, explica Ana Fernandes.

A adesão da comunidade, segundo Ana, tem aumentado de ano para ano: “As pessoas têm andando a participar mais, temos tido uma adesão crescente”.

Já com os olhos postos no terceiro ano , a coordenadora espera realizar mais atividades, contudo não sabe se este projeto, que tem um contrato de três anos, vai ser renovado.” Temos um terceiro ano com muitas atividades, mas não sabemos se haverá possibilidade de renovação”.

Por agora, o balanço deste programa é muito positivo e Ana Fernandes dirigiu um agradecimento especial a todos os parceiros que ajudaram na concretização deste projeto: O facto de termos tido muitas atividades, muito público, deve-se aos muitos parceiros envolvidos como a Câmara Municipal de Almeirim, o CRIAL, as escolas de Almeirim, a Proabraçar. São essenciais para a concretização do projeto”, referiu.