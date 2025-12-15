Iniciativa Liberal de Santarém elege novo Grupo de Coordenação Local

Imprimir

O Núcleo Territorial de Santarém da Iniciativa Liberal realizou, no sábado, dia 13 de dezembro, na Casa do Brasil, em Santarém, a eleição da Mesa do Plenário e do Grupo de Coordenação Local para o biénio 2025-2027.

Para a Mesa do Plenário foi apresentada uma lista única, que acabou por ser eleita, tendo Bernardo Calhanas assumido a presidência. A equipa é ainda composta por Paulo Trezentos, como primeiro secretário, e João Cambez, como segundo secretário.

Já para o Grupo de Coordenação Local, o ato eleitoral ficou marcado por um facto inédito na história do núcleo, com a apresentação de duas listas concorrentes. A Lista S, liderada por Rodrigue Devillet Lima, e a Lista E, encabeçada por Inês Vidal de Goes, disputaram a coordenação do núcleo territorial.

A Lista S saiu vencedora do sufrágio, passando assim a assumir a coordenação do Núcleo Territorial de Santarém da Iniciativa Liberal nos próximos dois anos. O novo grupo é constituído por Rodrigue Devillet Lima (coordenador), João Sampaio (vice-coordenador), Cristina Costa (secretária), Inês Lourenço (tesoureira), Francisco Marques Duarte e Nuno Filipe Baptista (vogais) e Ana Sousa Santos (suplente).

A Lista E integrou Inês Vidal de Goes (coordenadora), Afonso Claudino das Neves (vice-coordenador), Mariana Oliveira (tesoureira), João Prudêncio Oliveira (secretário), Pedro Romão Cardoso, João Gomes, João Lacerda Simões e Alexandra Mendes da Rocha (vogais) e João Miguel Prôa (suplente).

O processo eleitoral foi presidido por Paulo Ventura, vogal da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal.

Com esta eleição, a nova coordenação local compromete-se a dar continuidade ao trabalho político desenvolvido no concelho de Santarém, com o objetivo de reforçar a presença e a afirmação da Iniciativa Liberal nos próximos atos eleitorais.