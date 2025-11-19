Shopping cart

  • Home
  • Região
  • Casa do Brasil inaugura exposição de Cláudia Lima dedicada à arte têxtil contemporânea
Região

Casa do Brasil inaugura exposição de Cláudia Lima dedicada à arte têxtil contemporânea

Por: Inês Ribeiro 19 de Novembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral, em Santarém, inaugura no próximo dia 29 de novembro, às 16h00, a exposição “No Desafio do Silenciar dos Fios”, dedicada ao trabalho da artista brasileira Cláudia Lima, figura de referência no panorama da arte têxtil contemporânea. A mostra pode ser visitada até 14 de fevereiro de 2026.

A exposição apresenta um conjunto de tapeçarias, esculturas têxteis e obras tridimensionais que evidenciam a exploração da forma, da cor e da matéria. A mostra reúne tapeçarias, esculturas têxteis e obras tridimensionais, que evidenciam a exploração da forma, da cor e da matéria. As peças em exibição revelam a forma como a artista combina o rigor geométrico com uma forte sensibilidade orgânica, elementos que têm marcado a sua produção ao longo das últimas décadas.

Nascida no Rio de Janeiro, Cláudia Lima iniciou a sua formação artística aos sete anos, na Escola de Arte Infantil do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, sob orientação de Ivan Serpa, figura central do neoconcretismo. Ao longo da carreira acumulou prémios, participações internacionais e desenvolveu diversos trabalhos nas áreas da pintura, dos têxteis e da tapeçaria.

Residente em Lisboa desde 1980, estudou no Ar.Co e na Escola Nacional de Arte Decorativa de Aubusson, em França, também colaborou com instituições como o Museu da Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino e a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre. A artista está representada em diversas coleções nacionais e estrangeiras e já expôs em cidades como Berlim, Londres, Estocolmo, Nova Iorque, Roma, Helsínquia, São Paulo, Brasília, Portalegre e Lisboa.

A exposição pode ser visitada de terça a sábado, entre as 9h00 e as 12h30 e das 14h00 às 17h30.

