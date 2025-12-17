Judocas do CRIAL distinguidos

Imprimir

A Associação de Judo do Distrito de Santarém homenageou hoje, dia 17 de dezembro, os judocas das instituições CRIAL que se destacaram no Campeonato Nacional de Judo Adaptado, realizado no passado dia 30 de novembro, em Odivelas.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém, do Vereador do Desporto do Município de Torres Novas, do Presidente da Junta de Freguesia de Riachos, entre outros convidados.

Os atletas foram distinguidos com medalhas da AJDS e ainda graduados, num momento de grande orgulho e reconhecimento:

Na competição masculina, Roberto Henriques esteve em destaque ao vencer todos os combates e sagrar-se Campeão Nacional na categoria de -55 kg. No setor feminino, o CRIAL com Nicole Pinho tornou-se Campeã Nacional em -63 kg,

A estas duas medalhas de ouro juntam-se mais três.



Maria Cristiana Carmo conquistou a medalha de prata categoria -63 kg. Em -78 kg, Rita Santos venceu todos os combates da fase eliminatória e discutiu o título até ao fim, alcançando uma Medalha de Prata após uma final muito equilibrada.

Na categoria de -70 kg, Márcia Ferreira demonstrou notável evolução técnica e grande determinação, garantindo a Medalha de Bronze. Já em +78 kg, Madalena Patrício venceu nas eliminatórias e terminou num honroso 4.º lugar, numa das categorias mais concorridas da prova.

Os judocas foram acompanhados e orientados pelos seus treinadores, Professor Nuno Alves e Mestre Luís Gonçalves.