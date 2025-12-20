NERSANT apresenta nova imagem institucional

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria apresentou, no dia 19 de dezembro, a sua nova imagem institucional, durante a reunião do Conselho Geral, assinalando uma nova fase no percurso da associação.

Com 37 anos de atividade, a NERSANT assume esta renovação como um sinal de maturidade, continuidade e visão estratégica, reforçando o seu posicionamento enquanto Câmara de Comércio e Indústria e a proximidade ao tecido empresarial da região.

A nova identidade visual assenta no conceito de ligação e construção coletiva, refletindo a diversidade das empresas associadas e a importância da união na criação de um território empresarial mais forte e competitivo. O novo símbolo resulta da integração gráfica das iniciais “N”, de NERSANT, e “S”, de Santarém, traduzindo valores de crescimento, evolução e cooperação.

A mensagem central da nova identidade assume-se como um compromisso com o futuro, sintetizado na assinatura “37 anos. E ainda agora começámos.”, que sublinha o percurso já realizado e a ambição de continuar a apoiar o desenvolvimento económico regional.

Para Rui Serrano, presidente da Direção da NERSANT, “esta nova identidade traduz a maturidade da associação e a ambição para o futuro, reforçando a proximidade às empresas e a capacidade de resposta aos seus desafios”. O responsável sublinhou ainda que, ao fim de 37 anos, a NERSANT “continua a evoluir, a unir e a projetar a região”.

Além da apresentação da nova imagem institucional, o Conselho Geral aprovou os Objetivos Estratégicos, o Plano de Atividades e o Orçamento para 2026, documentos que já tinham sido validados pela Direção na reunião de 16 de dezembro, a primeira sob a liderança de Rui Serrano.