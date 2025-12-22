Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Sociedade
  • Dois homens detidos por invasão de propriedade em Almeirim
Sociedade

Dois homens detidos por invasão de propriedade em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025 2 Minutos de Leitura

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim deteve, no dia 19 de dezembro, dois homens, de 46 e 29 anos, suspeitos de invasão de propriedade no concelho de Almeirim.

A intervenção ocorreu após uma denúncia sobre a presença não autorizada de indivíduos numa propriedade. No local, os militares realizaram diligências que permitiram intercetar os suspeitos e apreender diversos objetos. Entre o material recuperado destacam-se uma pistola, uma carabina, 135 munições de diferentes calibres, 84 cartuchos, uma cartucheira, oito facas, três navalhas, cinco chaves de fechaduras, quatro cartões multibanco, quatro cartões de fidelização, duas caixas registadoras, 328 moedas de coleção, sete relógios, seis colares, quatro pulseiras, seis anéis e dois prendedores de gravata.

Os detidos, que já tinham antecedentes criminais relacionados com furtos, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimdetidosfurtognr de almeiriminvasão de propriedadetribunal de almeirim

Notícias relacionadas

Região

Rede de tráfico de droga desmantelada com sete detidos

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Sociedade

Alegada agressão a aluno autista em Almeirim leva mãe a apresentar queixa, escola nega violência

BY-Inês Ribeiro 22 de Dezembro, 2025
Desporto

Andebol: Torneio junta mais de 600 atletas

BY-Redação 21 de Dezembro, 2025
Desporto

Santeirim regressa em 2026 e já tem datas

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025
Desporto

Footgolf: Nuno Lucas é campeão nacional

BY-Redação 19 de Dezembro, 2025
Região

À atenção dos almeirinenses: Preço do passe mantém-se

BY-Redação 18 de Dezembro, 2025