Dois homens detidos por invasão de propriedade em Almeirim

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Almeirim deteve, no dia 19 de dezembro, dois homens, de 46 e 29 anos, suspeitos de invasão de propriedade no concelho de Almeirim.

A intervenção ocorreu após uma denúncia sobre a presença não autorizada de indivíduos numa propriedade. No local, os militares realizaram diligências que permitiram intercetar os suspeitos e apreender diversos objetos. Entre o material recuperado destacam-se uma pistola, uma carabina, 135 munições de diferentes calibres, 84 cartuchos, uma cartucheira, oito facas, três navalhas, cinco chaves de fechaduras, quatro cartões multibanco, quatro cartões de fidelização, duas caixas registadoras, 328 moedas de coleção, sete relógios, seis colares, quatro pulseiras, seis anéis e dois prendedores de gravata.

Os detidos, que já tinham antecedentes criminais relacionados com furtos, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém.