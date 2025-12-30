Coruche acolhe IV Encontro de Turismo para debater futuro do setor

Imprimir

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, será o palco do IV Encontro de Turismo de Coruche no próximo dia 19 de janeiro, entre as 15h00 e as 18h00. A iniciativa reúne empresários, especialistas, agentes turísticos, associações, academia e decisores públicos para refletir e construir caminhos para o futuro do turismo no concelho.

O programa foca-se nas tendências, desafios e oportunidades para o setor em 2026, com destaque para a valorização do turismo de natureza e a importância da Estrada Nacional 2 na promoção do interior do País. Serão abordadas a estratégia municipal para 2026, a participação de Coruche na BTL – Lisbon Travel Market 2026 e a Rede Municipal de Percursos Pedestres.

A sessão de abertura contará com a presença da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, seguida pela intervenção de Susana Cruz, vice-presidente e vereadora do Pelouro do Turismo do Município de Coruche.

A participação no encontro é gratuita, mas requer inscrição obrigatória até às 12h00 do dia 19 de janeiro de 2026. O evento destina-se a todos os agentes do setor, empresas, associações e interessados no desenvolvimento turístico de Coruche, culminando com um momento de convívio e prova de produtos tradicionais.