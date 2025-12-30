PARA HOJE / 29.DEZ

Imprimir



O discernimento não é só para um momento da vida nem é o exercício de algumas escolhas necessárias. Deve ser o próprio estilo de vida, um modo de estar. Devemos viver em processo de um contínuo discernir, de distinguir, de deslindar, de procurar a vontade de Deus em tudo e para tudo, ousando o risco da confiança no Espírito.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt