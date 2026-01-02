NERSANT integra consórcio internacional em projeto Erasmus+

Imprimir

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria passou a integrar um consórcio internacional no âmbito do projeto europeu T-TalentTech – “Multidisciplinary Skills for ICT Professionals”, aprovado pelo programa Erasmus+, com o objetivo de reforçar as competências digitais e responder às necessidades do mercado de trabalho na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Com uma duração prevista de 30 meses, o projeto pretende contribuir para a redução do défice de competências no setor tecnológico, apostando no desenvolvimento de um modelo inovador de aprendizagem de competências T-shaped e na criação de um quadro de gestão de talentos dirigido a profissionais das TIC, formadores e empresas. A iniciativa visa aumentar a adaptabilidade da força de trabalho, alinhar a formação com as exigências do setor e reforçar a ligação entre o sistema educativo e o tecido empresarial.

O consórcio internacional reúne entidades de quatro países europeus. Da Noruega participam a Sunnmøre Kulturnæringshage AS, entidade coordenadora do projeto, e a Volda University College. Da Turquia integram o consórcio a Acorist e a Coşkunöz Education Foundation. Itália está representada pela ilmiolavoro e pelo Centro Diffusione Imprenditoriale Toscana. Portugal conta com a participação do Instituto Politécnico de Tomar e da NERSANT.

No âmbito do projeto, a NERSANT e o Instituto Politécnico de Tomar irão colaborar no desenvolvimento de conteúdos formativos, na análise de competências e na implementação de modelos de aprendizagem inovadores, reforçando o compromisso com a qualificação profissional, a inovação e a transformação digital das empresas da região.

A participação neste projeto Erasmus+ surge no seguimento da colaboração contínua entre a NERSANT e o Instituto Politécnico de Tomar em várias iniciativas nas áreas da inovação, formação e desenvolvimento regional, com o objetivo de valorizar o capital humano e reforçar a competitividade empresarial do distrito de Santarém.