Almeirim recebe concerto de rock solidário para apoiar músico vítima de AVC

Imprimir

O Cine Teatro de Almeirim vai receber, no próximo dia 24 de janeiro, sábado, uma noite de rock solidária com o objetivo de apoiar Pedro Lopes, natural das Fazendas de Almeirim, que se encontra em processo de recuperação após ter sofrido um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC) em dezembro de 2024.

O concerto tem início marcado para as 21h30 e conta com a atuação de duas bandas: os “Here Is No Pumpkins”, projeto tributo à banda norte-americana “The Smashing Pumpkins”, e a banda “Prova de Fogo”, que apresenta covers dos clássicos do rock. A totalidade do valor angariado na bilheteira vai reverter a favor de Pedro Lopes, de forma a contribuir para tratamentos de fisioterapia, aquisição de equipamentos adaptados e cuidados essenciais à sua recuperação.

Pedro Lopes, de 43 anos, é músico e produtor musical com uma carreira de destaque. Já fez parte de várias bandas como “Dream Circus”, “Purusha”, “Lokomotive Station”, “W.A.K.O” e do duo “Neurotoxin DnB”, além de ter várias edições a solo. Reconhecido tanto a nível local como nacional, o artista desenvolveu uma carreira marcada pelo talento e pela paixão pela música.

O AVC isquémico que sofreu deixou-o com sequelas significativas, incluindo hemiplegia no lado direito e dificuldades de fala (afasia), tornando indispensável um acompanhamento terapêutico constante. A reabilitação é fundamental para que Pedro Lopes recupere autonomia, mobilidade e a capacidade de voltar a fazer música e comunicar com familiares, amigos e o público.

As bandas envolvidas na noite solidária já trabalharam com Pedro Lopes ao longo dos anos ou partilham o mesmo círculo de amizades. A ideia do concerto surgiu como uma forma de tentar ajudar um amigo e ao mesmo tempo mobilizar a comunidade local em torno da solidariedade.

Os bilhetes têm o custo de 10 euros e estão disponíveis até à data do evento na Pastelaria Titanic Petisco e na Santa Casa da Misericórdia de Almeirim. No próprio dia do concerto, será igualmente possível adquirir bilhetes na bilheteira do Cine Teatro.

Além do concerto solidário que se vai realizar em Almeirim, foi ainda criada uma iniciativa “All For JSwift”, que surge da mobilização de familiares, amigos, músicos, DJ’s e produtores que conhecem Pedro Lopes e querem contribuir para a sua recuperação. A campanha tem como objetivo angariar fundos para a compra de equipamentos como uma cama articulada, um colchão adaptado e máquinas de reabilitação especializadas (como ICAROS Health – VR in Neuro Rehabilitation and Orthopedic Therapy), que não são totalmente cobertas pelas instituições de saúde.

Informações detalhadas sobre a campanha e como contribuir estão disponíveis aqui.