Presépio Vivo celebrou o Dia de Reis com forte dimensão social e comunitária

A VI edição do Presépio Vivo de Almeirim, realizada no dia 6 de janeiro, Dia de Reis, afirmou-se como um verdadeiro encontro de pessoas, valores e gerações, reforçando o papel da cultura como motor de inclusão social e partilha.

A estreia no Espaço Multiusos de Almeirim revelou-se determinante para o sucesso do evento, proporcionando melhores condições de conforto e acessibilidade, tanto para o público como para os cerca de 400 participantes, mais do dobro do que nas edições anteriores.

Além da recriação do nascimento de Jesus, o Presépio Vivo foi pensado como um espaço de comunhão, solidariedade e participação ativa da comunidade, transmitindo uma mensagem de paz, amor e esperança.

O elenco integrou crianças, jovens, adultos e idosos. Participaram alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim, crianças e monitores da CAF de Almeirim e Fazendas de Almeirim, utentes e técnicos do CRIAL, associações locais, grupos corais, dança, teatro, música e até equitação, num trabalho conjunto que ultrapassou diferenças etárias, sociais e funcionais.

Um dos aspetos mais marcantes do projeto foi, uma vez mais, a inclusão ativa de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, nomeadamente do CRIAL e da Escola de Equitação D. Pequenote. Estes participantes assumiram papéis de responsabilidade, vivendo o evento como protagonistas, num ambiente de respeito, aceitação e valorização das capacidades individuais.

“Este evento foi um sucesso. Permitiu a união entre os intervenientes, o desenvolvimento de responsabilidades, a gestão do stress quando algo se desviava do esperado e, sobretudo, a valorização das pessoas, independentemente das diferenças. Aprendemos que é preciso dar asas e espaço a todos para juntos construirmos algo melhor em nós e nos outros”, sublinha Anabela Catalão, diretora pedagógica da CLASS 20.

Distribuído por seis atos, encenados em diferentes espaços do IVV, o Presépio Vivo conduziu o público pelos principais momentos do nascimento de Jesus, desde o anúncio do anjo até à noite em Belém. Música, interpretação e movimento envolveram os presentes na narrativa, acessível a todos.

A noite terminou com uma ceia comunitária, cerca de 400 pessoas puderam saborear canja, sopa da pedra, bifanas, arroz-doce e bolo-rei, num ambiente de proximidade que transformou o espetáculo num verdadeiro momento de convívio.

A organização deixou ainda um agradecimento especial às entidades que contribuíram para a ceia: à associação Gentes de Almeirim, pelo arroz-doce, ao CRIAL, pelas iguarias do mercado, à CLASS 20, pela canja, à Pastelaria Paniborges, pelo bolo-rei e à Confraria, pela tradicional sopa da pedra.