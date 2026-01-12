Já iniciaram as obras de reabilitação do Centro de Saúde de Almeirim

Imprimir

Almeirim deu início às obras de reabilitação do Centro de Saúde, com a adjudicação das duas primeiras fases do projeto. A primeira intervenção foca-se na remodelação e ampliação do edifício existente, com o objetivo de modernizar as instalações e melhorar os serviços prestados à população.

O Município de Almeirim informou que o investimento nesta fase ronda os 3,5 milhões de euros e representa um passo importante para reforçar a capacidade de resposta do espaço, de forma a proporcionar melhores condições de conforto, segurança e funcionalidade, tanto para os utentes como para os profissionais de saúde.

Notícia relacionada: