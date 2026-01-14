Shopping cart

Sociedade

Almeirim volta a estar sob aviso amarelo devido a chuva persistente

Por: Inês Ribeiro 14 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou Almeirim e toda a região sob aviso amarelo, que estará em vigor na próxima quinta‑feira, dia 15 de janeiro, entre as 12h00 e as 18h00.

De acordo com o boletim meteorológico, prevêm-se períodos de chuva persistente e por vezes forte, que podem afetar várias atividades ao ar livre e a circulação em algumas estradas, com temperaturas a variar entre os 6 e os 14 graus.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recomenda que os condutores moderem a velocidade, mantenham distância de segurança entre veículos e evitem zonas sujeitas a inundações.

A Proteção Civil aconselha ainda a população a acompanhar as atualizações meteorológicas em tempo real e a seguir as orientações das autoridades competentes.

Etiquetas Relacionadas:
almeirimchuva forteipmamau tempo

