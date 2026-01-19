Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 19.JAN

Por: Redação 19 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

É tão triste ver pessoas completamente fragilizadas, a deitar as mãos à cabeça e a dizer: “E agora o que é que vai ser de nós?” E é compreensível, sofre-se muito, vivemos num mundo cheio de sofrimento, mas não tem de ser assim, isso não é uma fatalidade. O que muitas vezes encontramos é uma pedagogia catastrofista ou fatalista, é o salve-se quem puder.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

