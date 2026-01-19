Ténis: Almeirim sagra-se bicampeão regional de juniores

Imprimir

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim venceu pelo segundo ano consecutivo o Campeonato Regional de equipas de Sub18 da Associação de Ténis de Leiria. Com a vitória frente ao Clube Ténis de Abrantes, a equipa almeirinense renovou o título regional e volta a marcar presença no Campeonato Nacional.

Depois das vitórias frente ao Clube Ténis de Torres Novas e ao Clube Ténis das Caldas da Rainha, a equipa de Sub18 do Ténis Almeirim bateu o CT Abrantes por 4-1. Nos singulares, Rui Tavares bateu Afonso Sequeira por duplo 6/0 e Pedro Serrão venceu Manuel Maria Costa por 6/0 e 6/1, enquanto João Aranha foi ultrapassado por João Damásio por 6/3 e 7/5.

Nos pares, Gaspar Freire e Pedro Santos venceram Afonso Sequeira e João Damásio por duplo 6/1 e João Aranha e Pedro Serrão venceram Diogo Fontes e Manuel Maria Costa por 6/1 e 6/2, selando assim o resultado final.

Só com vitórias, a equipa almeirinense renovou o título regional e conquista também o primeiro Campeonato Regional de equipas em 2026 na Associação de Ténis de Leiria.

A equipa de Sub18 da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim é capitaneada pelo Martinho Cruz e integra André Martins, Gaspar Freire, Artur Freire, Rui Tavares, João Aranha, Pedro Nuno, Pedro Santos, Pedro Serrão e Rodrigo André Deus.