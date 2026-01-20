CROAS e União Desportiva de Santarém promovem adoção responsável

Imprimir

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) e a União Desportiva de Santarém (UDS) associam-se no próximo sábado, dia 24 de janeiro, numa iniciativa de sensibilização para a adoção responsável de animais, que terá lugar no Estádio Chã das Padeiras, antes do encontro entre a UDS e o Belenenses.

A ação prevê a entrada em campo dos jogadores da equipa da casa acompanhados por cães atualmente acolhidos no CROAS, num momento simbólico que pretende chamar a atenção dos adeptos e da comunidade para a realidade dos animais à espera de uma família e para a importância de uma adoção consciente e responsável.

Em declarações em comunicado ao Jornal O ALMEIRINENSE, o vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, Emanuel Campos, sublinha que “o desporto é um veículo de valores como o espírito de equipa, o respeito e o compromisso”, princípios que, segundo o autarca, estão igualmente associados à adoção responsável.

Esta parceria insere-se na estratégia do Município de Santarém na área da proteção e bem-estar animal, reforçando o trabalho desenvolvido pelo CROAS, onde equipas técnicas e voluntários asseguram diariamente o acompanhamento, tratamento e preparação dos animais até à sua adoção.

Para além de promover a adoção, a iniciativa pretende alertar para a necessidade de um processo responsável e informado, garantindo o bem-estar dos animais e das famílias adotantes. No CROAS, as adoções estão sujeitas a um processo de candidatura e avaliação prévia, que inclui momentos de diálogo e acompanhamento.

A entrada no estádio para este jogo é gratuita para sócios e simpatizantes da União Desportiva de Santarém, permitindo aliar o apoio à equipa local ao contacto direto com os cães que procuram um novo lar.