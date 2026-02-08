Santarém lança novo programa de voluntariado no Centro de Recolha Oficial de Animais

Imprimir

O Município de Santarém vai lançar, no próximo dia 9 de fevereiro, um novo Programa de Voluntariado do Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS), com o objetivo de reforçar o apoio aos animais acolhidos e aumentar a participação da comunidade no bem-estar animal.

As inscrições serão feitas presencialmente nas instalações do CROAS, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição para Voluntariado. Depois desse momento, cada candidato será chamado para uma entrevista com o Médico Veterinário Municipal, onde será apresentado o funcionamento do centro, o enquadramento do voluntariado e as funções que poderão ser desempenhadas.

O voluntariado nos dias úteis mantém-se nos moldes atuais, dentro do horário de funcionamento do serviço. A principal novidade é a reabertura do voluntariado aos sábados, no período da manhã, entre as 10h00 e as 13h00. A participação ficará limitada a cinco voluntários por sábado: três para apoiar nas tarefas de higiene e alimentação dos animais e dois para a realização de passeios com os cães. Caso existam mais inscrições do que vagas, será criado um sistema rotativo.

Segundo Emanuel Campos, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém com o pelouro da Proteção Animal, “queremos abrir as portas do CROAS à comunidade e criar um ambiente onde todos possam contribuir para o bem-estar animal de forma organizada, segura e responsável. O voluntariado é essencial para melhorar o dia a dia dos animais que acolhemos e para aproximar os cidadãos do trabalho que aqui desenvolvemos”.

Os voluntários terão direito a cartão de identificação emitido pelo Município, seguro municipal, condições de higiene e segurança e um certificado de participação. Em contrapartida, devem cumprir as regras definidas, manter assiduidade e apenas realizar tarefas com autorização do Médico Veterinário Municipal.

O Município está ainda a estudar a possibilidade de alargar o programa a grupos, como escolas e agrupamentos de escuteiros, cujo funcionamento será divulgado posteriormente.