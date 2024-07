Cão adotado no CROAS integra equipa de cães de terapia

O Município de Santarém, através do CROAS – Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém, desenvolve a sua atividade de apoio à saúde veterinária para animais de companhia em risco, e da qualidade do bem-estar dos canídeos e felídeos na área geográfica do concelho.

A empresa SmileDog – Cães Terapeutas, de Santarém, tem como principal atividade criar, promover e executar intervenções assistidas por animais, onde a inclusão do cão funciona como agente motivador, para promover a saúde física e emocional do ser humano, criando momentos mágicos de empatia entre pessoas e animais.

Assim, o Município de Santarém, através do CROAS, tem estabelecido com a empresa SmileDog um contrato de prestação de serviços para a formação de tutores/detentores, com a criação de um programa de adoção responsável, com a realização de 10 aulas teóricas/práticas por tutor/cão, gratuitas para os futuros tutores/detentores dos cães adotados no Canil Municipal.

Através desta estratégia de promoção da adoção responsável, um dos cães do CROAS que foi adotado, o Flopy, de oito meses, e que já tinha sido devolvido quatro vezes, após umas aulas na SmileDog, em conjunto com o trabalho da sua tutora, licenciada em psicomotricidade e mestre em intervenções assistidas com animais, conseguiram obter um certificado de obediência social e já estão na fase de preparação para o exame de cão de terapia, e vão começar sessões terapeutas nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques.

Face à procura crescente de atividades e terapias assistidas por animais, a SmileDog iniciou a utilização de cães em contexto escolar e judicial, com equipas multidisciplinares e cães devidamente certificados.

Desta forma, o Flopy é o primeiro cão a sair do CROAS e a integrar uma equipa de cães de terapia da SmileDog.