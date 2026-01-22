IPMA coloca Almeirim sob aviso amarelo devido à chuva forte

Imprimir

O concelho de Almeirim vai ser afetado pelo agravamento das condições meteorológicas previsto para esta quinta-feira, 22 de janeiro, na sequência de um aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para todo o distrito de Santarém.

De acordo com o IPMA, o aviso vigora entre as 15h00 e as 21h00, período em que se prevê chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada e rajadas de vento, podendo condicionar a circulação rodoviária e as atividades ao ar livre em todo o concelho.

As autoridades recomendam especial atenção à condução, apelando à adoção de comportamentos preventivos, nomeadamente: Aumentar a distância de segurança entre veículos; Reduzir a velocidade; Circular com as luzes adequadas ligadas; Verificar o estado e a pressão dos pneus; Garantir o bom funcionamento dos travões, limpa-para-brisas e sistema de iluminação; Fixar ou recolher estruturas amovíveis que possam ser arrastadas pelo vento.

A Proteção Civil aconselha ainda a evitar deslocações desnecessárias durante o período crítico e a manter atenção às atualizações do IPMA e das entidades oficiais.