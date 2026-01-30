Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 30.JAN

Por: Redação 30 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura


Julga-se que a felicidade está em sentir-se bem mais do que em lutar. Isso é muito perigoso. É uma fonte da depressão pensar: “Tinha direito de me sentir bem e afinal…” Mas a felicidade resulta de lutar, muito mais até do que de ter conseguido vencer. Aristóteles dizia que a felicidade está em dançar bem e não no fim da dança! Resulta da experiência que fazemos ao viver, ao agir, de usufruir de estar a dançar e não tanto do sentimento que nos vem depois de ver que dançámos muito bem. O que importa é manter-se em luta, meter-se na dança da vida.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

Notícias relacionadas

Região

Santarém recebe rastreio do cancro da mama

BY-Inês Ribeiro 30 de Janeiro, 2026
Região

Santarém ativa Plano Municipal de Emergência devido aos efeitos da depressão Kristin

BY-Daniel Cepa 30 de Janeiro, 2026
Sociedade

Reposição de energia elétrica ainda não chegou a todo o concelho de Almeirim

BY-Daniel Cepa 30 de Janeiro, 2026
Sociedade

Unidade de Saúde de Benfica do Ribatejo continua com constrangimentos no funcionamento

BY-Daniel Cepa 29 de Janeiro, 2026
Sociedade

Tomada de posse dos orgãos sociais das Sementes do Verbo

BY-Redação 29 de Janeiro, 2026
Política

Comício de António José Seguro em Almeirim cancelado devido a situação de alerta

BY-Inês Ribeiro 29 de Janeiro, 2026