Almeirim continua com água de qualidade

Na sequência de notícias e conteúdos após a emissão do comunicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) relativo a eventuais riscos associados ao consumo de água após a passagem da tempestade Kristin, a empresa Águas do Ribatejo informou que nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas não se verifica qualquer problema com a qualidade da água distribuída pela rede pública de abastecimento.

As recomendações divulgadas pela DGS referem‑se exclusivamente ao consumo de água não tratada, designadamente proveniente de poços, furos ou nascentes, conforme é habitual em situações de intempéries extremas.

A água fornecida pela Águas do Ribatejo é monitorizada de forma contínua e cumpre integralmente todos os parâmetros legais de qualidade, garantindo-se assim a segurança e a fiabilidade do abastecimento público.

A Águas do Ribatejo assegura, por isso, “que não existe qualquer risco associado ao consumo normal de água da rede pública nos concelhos servidos pela empresa: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. Os clientes da AR podem continuar a consumir a água com total confiança”, sublinham em comunicado.