Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

Sociedade

Almeirim continua com água de qualidade

Por: Redação 03 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Na sequência de notícias e conteúdos após a emissão do comunicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) relativo a eventuais riscos associados ao consumo de água após a passagem da tempestade Kristin, a empresa Águas do Ribatejo informou que nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas não se verifica qualquer problema com a qualidade da água distribuída pela rede pública de abastecimento.

As recomendações divulgadas pela DGS referem‑se exclusivamente ao consumo de água não tratada, designadamente proveniente de poços, furos ou nascentes, conforme é habitual em situações de intempéries extremas.

A água fornecida pela Águas do Ribatejo é monitorizada de forma contínua e cumpre integralmente todos os parâmetros legais de qualidade, garantindo-se assim a segurança e a fiabilidade do abastecimento público.

A Águas do Ribatejo assegura, por isso, “que não existe qualquer risco associado ao consumo normal de água da rede pública nos concelhos servidos pela empresa: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.  Os clientes da AR podem continuar a consumir a água com total confiança”, sublinham em comunicado.

Em caso de dúvida ou anomalia ligue tel: 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou número verde e gratuito 800 20 20 40 (dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados).   

Etiquetas Relacionadas:
águas do ribatejoalmeirim

Notícias relacionadas

Sociedade

Almeirim ativa Plano Municipal de Emergência face à subida do Rio Tejo

BY-Daniel Cepa 2 de Fevereiro, 2026
Política

Centro de Saúde de Almeirim emite atestados médicos para eleitores que necessitam de votar acompanhados

BY-Inês Ribeiro 2 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Afinal Benfica continua sem tv, net e telefone MEO

BY-Redação 2 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Almeirim apoia vítimas da depressão Kristin em Leiria

BY-Inês Ribeiro 2 de Fevereiro, 2026
Sociedade

Caudal do Rio Tejo sobe e Almeirim ativa medidas preventivas na Tapada

BY-Daniel Cepa 2 de Fevereiro, 2026
Política

Mais eleitores exerceram voto antecipado

BY-Redação 1 de Fevereiro, 2026