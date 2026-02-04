Confronto entre famílias resulta em dois feridos num supermercado de Almeirim

Imprimir

Uma altercação entre duas famílias resultou em dois feridos na tarde da passada terça-feira, dia 3 de fevereiro, no supermercado Pingo Doce, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, a contenda entre as duas famílias, residentes na zona conhecida como acampamento do Chaparral, ocorreu no interior do estabelecimento, cerca das 14h00. As duas vítimas são uma mulher e o segurança do espaço, que foram assistidos no local e transportados para o Hospital Distrital de Santarém.

O segurança acabou por ser posteriormente transferido para o Hospital de São José, em Lisboa, devido a uma fratura na face, que necessita de intervenção cirúrgica.

No local estiveram 12 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, bem como a GNR de Almeirim, que tomou conta da ocorrência.