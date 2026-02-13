Shopping cart

Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 13.FEV

Por: Redação 13 de Fevereiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Hoje os sociólogos, os psicólogos, os políticos gostam de falar de vários modelos de família ou de famílias alternativas, mas na realidade só existe um modelo de família, aquela a que depreciativamente chamam “família tradicional”, constituída por pai, mãe, filhos, onde se exerce uma paternidade e uma maternidade responsáveis, que é dar vida, e não só vida biológica. Se está doente trata-se, não se substitui. Lutar pela família é lutar pela sobrevivência, por uma sã “ecologia” da sociedade.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt

