Muay Thai da CADCA conquista título

Imprimir

A secção de Muay Thai da CADCA marcou presença em competição oficial com excelentes prestações dos seus atletas, demonstrando evolução, coragem, espírito competitivo e um título.



Martim realizou a sua estreia oficial com uma performance muito positiva. Nunca virou a cara à luta e mostrou grande atitude do primeiro ao último segundo. Apesar de não ter passado à fase seguinte, perdendo por pormenores, o atleta do CADCA ganhou uma experiência fundamental em contexto competitivo, essencial para o seu crescimento.



Tiago Neves também se estreou oficialmente e entrou da melhor forma, conquistando uma vitória clara e mais do que merecida, dominando o adversário com maturidade e confiança. No segundo combate, Tiago Neves acabou por ser derrotado, acusando algum desgaste físico e não conseguindo manter o mesmo ímpeto, mas voltou a demonstrar entrega e espírito de superação.



Já Tomás Couto sagrou-se campeão após um duelo muito equilibrado, disputado ao longo de três rounds intensos. Num combate de elevado nível, o atleta do CADCA manteve a concentração e mostrou no final toda a confiança que tem em competição, confirmando o trabalho desenvolvido diariamente nos treinos.



“O CADCA, que tem o patrocínio desportivo do Wellness, continua assim a afirmar-se no panorama do Muay Thai, evidenciando o crescimento sustentado dos seus atletas e o compromisso com a formação desportiva. O clube agradece o apoio e patrocínio do Wellness, fundamental para o desenvolvimento da modalidade e dos seus competidores. Agradecemos ainda a todos os atletas que estiveram presentes a apoiar os colegas e, de forma muito especial, aos familiares e amigos que marcaram presença e fizeram sentir o seu apoio do início ao fim. Este espírito de união é a verdadeira força da equipa”, sublinham.