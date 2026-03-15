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Desporto

Muay Thai: Team Flávio Santos conquista pódios para o CADCA no Regional de Lisboa de Kickboxing

Por: Redação 15 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura


A secção de Muay Thai do CADCA – Team Flávio Santos participou, este fim de semana, no Campeonato Regional de Lisboa de Kickboxing e conquistou vários resultados de relevo para a equipa almeirinense.

As provas decorreram no Pavilhão Multiusos de Odivelas e os atletas Martim Fernandes, Edite Pereira, Keon Mkhize Paulo Berlan, Tiago Lee, Tiago Neves, Luís Rito, Martim Batista e Tomás Couto representaram com grande empenho, espírito competitivo e orgulho em representar o clube.

Entre os principais resultados alcançados, destaque para Edite Pereira, que se sagrou vice-campeã regional na categoria de Veteranos -65kg Kick Light, conquistando a medalha de prata.

Também Tomás Couto alcançou um excelente resultado ao tornar-se vice-campeão regional juvenil na categoria -48kg K1, arrecadando igualmente a medalha de prata.

Já Paulo Berlan, em Sénior, garantiu um lugar no pódio ao conquistar a medalha de bronze na categoria -74kg Kick Light.

Com estes resultados, os atletas medalhados garantiram o apuramento para o Campeonato Nacional de Kickboxing, que reunirá os melhores atletas do país.

“Para além dos atletas medalhados, os restantes elementos da equipa realizaram combates muito positivos, demonstrando evolução, determinação e um forte espírito de equipa ao longo da competição.
A equipa agradece ainda o apoio desportivo do Wellness Fitness Club e deixa também um agradecimento à direção do CADCA, na pessoa do Paulo Almeida, pela ajuda institucional e pelo apoio prestado ao desenvolvimento da modalidade.”

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