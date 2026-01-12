Shopping cart

Desporto

Mais de 300 participantes no Passeio de Todo-o-Terreno em Almeirim

Por: Inês Ribeiro 12 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

O concelho de Almeirim recebeu este domingo, dia 11 de janeiro, o Passeio de Todo-o-Terreno organizado pela Associação Faz TT, secção do CADCA de Almeirim, em parceria com o Município de Almeirim. A iniciativa reuniu mais de 120 viaturas e cerca de 300 participantes, num dia dedicado ao desporto motorizado e ao contacto com a natureza.

Logo a partir das 8h00, começaram a chegar à Herdade dos Gagos os veículos todo-o-terreno, desde modelos mais clássicos a viaturas especialmente preparadas para este tipo de percursos. A barragem e a envolvente natural serviram de cenário ao início de uma jornada marcada pelo convívio e pela adrenalina.

Após o briefing de segurança, realizado pelas 9h30, os participantes deram início ao passeio, percorrendo trilhos selecionados pela organização, que permitiram explorar paisagens características do Ribatejo. O traçado incluiu zonas técnicas e caminhos rurais, valorizando a diversidade natural do concelho.

A organização destacou a importância do respeito pelo meio ambiente, princípio que norteou a definição dos percursos e o desenvolvimento da atividade.

