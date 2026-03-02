HC OS Tigres quebra série negra no Entroncamento

Imprimir

O Hóquei Clube Os Tigres regressou este sábado, dia 28 de fevereiro, às vitórias ao vencer no Entroncamento por 4-6, quebrando uma série negativa de seis derrotas consecutivas no campeonato da 2.ª divisão de Hóquei em Patins.

Na chamada “terra dos comboios”, os azuis e brancos mostraram outra atitude e voltaram a saborear os três pontos, numa partida em que a eficácia ofensiva fez a diferença. Diogo Cortez e Francisco Santos bisaram na partida, enquanto Alexandre Costa e Afonso Silva completaram a lista de marcadores da formação almeirinense.

Com este triunfo, Os Tigres mantêm o 11.º lugar na tabela classificativa, mas ganham novo fôlego para a reta final da época.

Segue-se agora a receção ao Alenquer, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, num jogo onde a equipa de Almeirim vai procurar dar continuidade ao regresso às vitórias e consolidar a recuperação no campeonato.