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Desporto

Nuno Guerra regressa ao U. Almeirim

Por: Redação 18 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

Nuno Guerra está de regresso ao U. Almeirim, agora para treinar a equipa de juvenis que está na segunda divisão nacional.

O técnico substitui Bruno Carrapato que terminou, recentemente, a ligação ao clube. Na 2.ª fase manutenção/descidas, o U. Almeirim está na quarta posição com 10 pontos.


Se o processo burocrático ficar concluído a tempo, Nuno Guerra já vai estar no banco no jogo de domingo com o Estrela Amadora.

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