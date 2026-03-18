Nuno Guerra regressa ao U. Almeirim

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Nuno Guerra está de regresso ao U. Almeirim, agora para treinar a equipa de juvenis que está na segunda divisão nacional.



O técnico substitui Bruno Carrapato que terminou, recentemente, a ligação ao clube. Na 2.ª fase manutenção/descidas, o U. Almeirim está na quarta posição com 10 pontos.





Se o processo burocrático ficar concluído a tempo, Nuno Guerra já vai estar no banco no jogo de domingo com o Estrela Amadora.