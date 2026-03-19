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Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 19.MAR

Por: Redação 19 de Março, 2026 2 Minutos de Leitura

O que é ser justo? Estamos habituados a dizer que é dar a cada um o que é devido. Mas é ainda mais do que isso. É estar ajustado à realidade, ajustado ao bem e à verdade. Não se pode ser justo sem a sintonia com a verdade e o bem. Diz a Bíblia que “quem pratica a fé torna-se justo”. Hoje é o dia de S. José, identificado na Bíblia como modelo do homem justo. Justo porque ajustado a Deus e à sua vontade.
Vasco P. Magalhães, sj
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365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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