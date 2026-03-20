Gustavo do Canto é campeão nacional

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Gustavo do Canto venceu, no passado domingo, o Campeonato Nacional de Super-Sprint, em Albufeira. A competição contou com mais de 300 participantes e foi disputada na distância que integra o programa olímpico, na variante de estafetas mistas.



Federação de Triatlo

O triatleta almeirinense garantiu o título nacional ao ser o mais rápido a completar o percurso de 300 metros de natação, 7,4 km de ciclismo e 1,85 km de corrida. Este resultado reveste-se de particular importância, uma vez que a prova serviu de observação para a definição da equipa nacional que disputará o Campeonato Europeu de Triatlo, em julho, na Polónia.

O atleta prepara-se agora para disputar, em representação da Seleção Nacional, três competições internacionais: a Taça da Europa de Quarteira, a 28 de março; a Taça da Europa de Monte Gordo, a 11 de abril; e, para completar este ciclo, a Taça da Europa de Torremolinos, no dia 25 de abril.