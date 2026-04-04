GNR sinaliza terrenos sem limpeza no concelho de Almeirim

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O concelho de Almeirim está abrangido pelas ações de sensibilização da Operação Campanha Floresta Segura 2026, promovida pelo Comando Territorial de Santarém da GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). As ações decorrem entre os dias 6 e 12 de abril.

No âmbito desta operação, a GNR encontra‑se a efetuar a monitorização e sinalização de terrenos que não apresentam gestão de combustível, com o objetivo de alertar os proprietários para a obrigatoriedade da limpeza dos seus terrenos, bem como para os cuidados a ter na realização e comunicação prévia de queimas de sobrantes.

No concelho de Almeirim, a operação vai passar por todas as freguesias, nomeadamente Almeirim, Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim e Raposa, numa ação preventiva que visa reduzir o risco de incêndios rurais e florestais, protegendo pessoas, bens e património natural.

A Campanha Floresta Segura 2026 tem como principal objetivo prevenir incêndios, promovendo comportamentos responsáveis e informando a população sobre o cumprimento da legislação em vigor relativa à gestão de combustível em redor de habitações, aglomerados populacionais e vias de comunicação.

A GNR alerta que a falta de limpeza dos terrenos constitui uma contraordenação e pode dar origem a coimas, reforçando a importância da colaboração dos proprietários na proteção do território, sobretudo numa região com histórico de risco elevado em períodos de maior calor.