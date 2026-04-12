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Sociedade

Morreu Diogo Ramada Curto, historiador e diretor da Biblioteca Nacional

Por: Redação 12 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O diretor da Biblioteca Nacional e historiador Diogo Ramada Curto morreu este sábado, aos 66 anos. Professor catedrático era autor de mais de uma dezena de livros sobre temas como o colonialismo.

Para além de diretor da Biblioteca Nacional desde 2024, Diogo Ramada Curto era professor catedrático no Departamento de Estudos Políticos da NOVA FCSH e investigador no Instituto Português de Relações Internacionais, também ligado à mesma Universidade.

Licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutorou-se em Sociologia Histórica e foi professor visitante na Universitat Autònoma de Barcelona, na Universidade de São Paulo e nas norte-americanas Brown e Yale.

Autor de mais de uma dezena de livros, muitos deles relacionados com temas como o colonialismo e o imperialismo, recebeu o Prémio P.E.N. na categoria de ensaio em 2013, com o livro Para que serve a história? (ed. Tinta da China). Foi também co-diretor da coleção “História e Sociedade” nas Edições 70-Grupo Almedina.

A ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, escreveu na rede social X que recebeu a notícia da morte do historiador “com profundo pesar”, elogiando a sua “dedicação e sentido de serviço público” como diretor da Biblioteca Nacional. Endereçando condolências à família e amigos, Balseiro Lopes acrescentou: “O seu trabalho marcou a cultura, o pensamento histórico e a vida académica em Portugal.”

Fonte: Observador

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