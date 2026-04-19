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Sociedade

Aceleras da Charneca oferecem jardineira de javali

Por: Redação 19 de Abril, 2026 2 Minutos de Leitura

O grupo motard Aceleras da Charneca, de Fazendas de Almeirim, assinalou o aniversário neste sábado dia 19 abril, com uma grande festa e um almoço convívio que juntou muita gente.

O grupo decidiu entretanto oferecer à paróquia Jardineira de javali. Quem quiser comprar para o seu almoço pode ir ao balcão do almoço do Sarau do dia da Família no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim e levar a sua tupperware.

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