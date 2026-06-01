Arraial Solidário une comunidade para apoiar Salvador e Constança em Fazendas de Almeirim

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Fazendas de Almeirim recebe, no próximo dia 13 de junho, um Arraial Solidário destinado a angariar fundos para apoiar Salvador, conhecido como “Pequeno Herói Azul”, e Constança, duas crianças que vivem com doenças raras e cujas famílias enfrentam elevados custos associados a tratamentos, terapias e materiais especializados.

A iniciativa vai decorrer a partir das 14h00 nas instalações do Grupo Motard “Os Aceleras da Charneca” e pretende reunir a comunidade em torno de uma causa solidária, através de um programa que conjuga animação, gastronomia e atividades para todas as idades.

Ao longo da tarde, os visitantes vão poder assistir a atuações de DJ’s, exibições de sevilhanas, música ao vivo por Pedro de Figueiredo, uma sessão de Strong Nation orientada por João Duarte e alunos, bem como à participação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim.

O evento vai contar ainda com insufláveis e um espaço dedicado às crianças, de forma a proporcionar proporcionar momentos de convívio familiar num ambiente de festa popular.

Na componente gastronómica, estarão disponíveis porco no espeto, doces e bebidas, além de uma quermesse e bancas de artesanato. Os participantes poderão também adquirir artigos solidários associados à causa.

À entrada será vendida uma pulseira solidária, com valor de dois euros, que inclui uma bebida e um copo reutilizável. A receita obtida através das diversas atividades e vendas realizadas durante o arraial reverterá integralmente para apoiar Salvador e Constança.

A realização deste evento resulta do envolvimento de voluntários, associações e empresas da região, numa demonstração de apoio às duas crianças e respetivas famílias, que continuam a enfrentar os desafios impostos pelas suas condições de saúde.

A organização apela à participação da população, sublinhando que cada contributo poderá ajudar a minimizar os encargos associados aos cuidados e necessidades específicas de Salvador e Constança.