Câmara de Almeirim cria Conselho Municipal do Desporto

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A Câmara Municipal de Almeirim aprovou a criação do Conselho Municipal do Desporto, um novo órgão consultivo que pretende contribuir para uma política desportiva “mais estruturada e coerente”, revelou o vereador com o pelouro do Desporto, Mário Figueiredo.

Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que a constituição deste órgão tem como objetivo “concertar a estratégia municipal na área do desporto”, criando um espaço de partilha entre o executivo e os agentes locais ligados à atividade desportiva.

“Faz todo o sentido ter um órgão consultivo onde possamos auscultar associações, clubes, ginásios e outros parceiros, porque olhar para a estratégia apenas do ponto de vista do município é diferente de a construir com contributos de quem está no terreno”, afirmou Mário Figueiredo.

Segundo o vereador, embora o Conselho Municipal do Desporto esteja previsto na legislação, nunca tinha sido criado em Almeirim, uma lacuna que o atual executivo pretende agora colmatar, aproveitando a “diversidade de entidades e recursos existentes no concelho”.

O responsável adiantou ainda que o Conselho terá uma composição alargada, integrando o presidente da Câmara, representantes do departamento de Desporto, da Assembleia Municipal e das juntas de freguesia, assim como diretores dos agrupamentos de escolas e representantes das associações de pais. Está igualmente prevista a presença de representantes de associações e clubes desportivos, ginásios, federações ou associações com sede no concelho e da Comissão Municipal para as Pessoas com Deficiência.

“Queremos uma visão abrangente das ofertas existentes, perceber até onde podemos ir, que eventos podemos captar e rentabilizar as sinergias que existem, porque há muito valor reunido que não deve ser desperdiçado”, sublinhou o autarca.

O projeto de regulamento do Conselho Municipal do Desporto já foi aprovado em reunião de Câmara e encontra‑se agora em período de consulta pública. Para Mário Figueiredo, esta fase assume especial importância, uma vez que “é uma oportunidade para a população e para os intervenientes opinarem e sugerirem alterações que tornem o conselho prático e efetivo”.

Concluído o processo de consulta pública, o regulamento seguirá para apreciação da Assembleia Municipal e posterior publicação em Diário da República, sendo o Conselho formalmente constituído apenas após esse procedimento. Está prevista a realização de quatro reuniões por ano.

O vereador destacou ainda que, num contexto em que existe cada vez maior dificuldade em mobilizar pessoas para os órgãos sociais dos clubes, “este conselho pode ajudar a desenvolver estratégias conjuntas e criar uma base de trabalho que valorize o desporto e traga mais pessoas ao concelho”. Apontou igualmente como mais‑valia a capacidade “de articular melhor recursos humanos e técnicos”, nomeadamente entre município, escolas e clubes.

Como exemplo, referiu a possibilidade de levar modalidades desenvolvidas pelos clubes ao contexto escolar, permitindo que crianças que, de outra forma, “provavelmente não teriam oportunidade de experimentar” desportos como karaté, andebol ou basquetebol, possam ter esse contacto.

De acordo com o projeto de regulamento, o Conselho Municipal do Desporto de Almeirim terá ainda como finalidade “a promoção da atividade física e da prática desportiva no concelho, incentivando hábitos de vida saudáveis junto da população”, funcionando igualmente como “um espaço regular de auscultação dos agentes desportivos locais, promovendo o diálogo entre clubes, associações, escolas e o município”.

Com Lusa