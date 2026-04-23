Almeirim recebe a maior concentração anual de escuteiros da região

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Almeirim vai ser palco da maior concentração anual de escuteiros da Região de Santarém no próximo domingo, dia 26 de abril. A iniciativa, promovida pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE), assinala o Dia de São Jorge, padroeiro mundial do movimento escutista, e coincide também com o 49.º aniversário da Região de Santarém.

O evento deverá reunir mais de mil participantes, entre crianças, jovens e dirigentes, provenientes de diversos agrupamentos da região. O Jardim do Parque da Zona Norte será o principal ponto de encontro e vai transformar-se ao longo do dia num espaço de celebração, convívio e promoção da cidadania ativa.

O programa tem início às 09h30 com a cerimónia de abertura, que marca a primeira concentração de todos os participantes e o arranque oficial das atividades.

A partir das 10h00, os escuteiros serão envolvidos em atividades por secção, com jogos e dinâmicas distribuídos pela cidade e pelo parque. Estas iniciativas têm como objetivo promover valores como o trabalho em equipa, a responsabilidade e a educação ambiental.

O ponto alto do dia está marcado para as 16h00, com a celebração da eucaristia regional, presidida pelo Bispo de Santarém, D. José Traquina. A cerimónia campal vai assinalar o encerramento do encontro e conta com a presença conjunta de todos os participantes, num momento de forte simbolismo, marcado também pela exibição das bandeiras dos diferentes agrupamentos.

Em nota de imprensa enviada ao Jornal O Almeirinense, a organização sublinha a importância do evento como expressão do dinamismo do escutismo na região e destaca a relevância social da mesma.