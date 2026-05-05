Shopping cart

No Widget Added

Please add some widget in Offcanvs Sidebar

  • Home
  • Região
  • Habitantes de Caniceira e Vale de Cavalos protestam por falta de telecomunicações há três meses
Região

Habitantes de Caniceira e Vale de Cavalos protestam por falta de telecomunicações há três meses

Por: Daniel Cepa 05 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Movimento de Utentes pela Defesa de Telecomunicações – Caniceira/Vale de Cavalos convocou uma concentração de utentes para o próximo dia 15 de maio, às 18h00, junto ao campo de futebol da Caniceira, com o objetivo de denunciar a ausência prolongada dos serviços de televisão, internet e telefone naquela localidade e em zonas da freguesia de Vale de Cavalos.

Segundo o movimento, a população encontra‑se há cerca de três meses privada de telecomunicações, na sequência de uma tempestade que afetou gravemente a região, situação que se mantém apesar das sucessivas reclamações apresentadas junto da operadora responsável e das repetidas promessas de resolução.

Em comunicado, o Movimento de Utentes denuncia o desamparo vivido pela população, sublinhando que se trata maioritariamente de uma comunidade envelhecida, para quem a televisão e o telefone são meios essenciais de companhia, acesso à informação e contacto com familiares, serviços de saúde e de emergência. A falta prolongada destes serviços, refere o movimento, agrava o isolamento social e dificulta o quotidiano, sobretudo durante o período noturno.

A ausência de internet afeta igualmente crianças e jovens, que se veem privados do acesso a meios fundamentais para a realização de trabalhos escolares e outras atividades educativas e profissionais.

O Movimento de Utentes denuncia ainda a continuação da faturação de serviços que não estão a ser prestados, considerando esta prática “inaceitável” e um desrespeito pelos direitos dos consumidores.

Face à situação, os utentes exigem a reposição imediata e definitiva dos serviços de telecomunicações na localidade da Caniceira, a garantia de serviço em condições dignas em toda a freguesia de Vale de Cavalos, uma intervenção estrutural na rede, de forma a evitar situações semelhantes no futuro, e a suspensão da faturação até à reposição total dos serviços.

O Movimento apela à participação da população na concentração do dia 15 de maio, com o objetivo de dar visibilidade pública ao problema e pressionar para uma resolução célere de uma situação que consideram injusta e socialmente grave.

Etiquetas Relacionadas:
caniceiraprotestotelecomunicaçõesVale de Cavalos

Notícias relacionadas

Sociedade

Greve em Almeirim afeta escolas, empresas e transportes

BY-Inês Ribeiro 11 de Dezembro, 2025
Região

3ª edição do Festival das Sopas Ribatejanas em Vale de Cavalos

BY-Daniel Cepa 10 de Março, 2025
Região

Vale de Cavalos recebe Festival das Sopas Ribatejanas

BY-Daniel Cepa 23 de Março, 2024
Sociedade

Festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios volta a animar Vale de Cavalos

BY-Redação 16 de Agosto, 2023
Cultura

Festival de Folclore regressa nos dias 16, 17 e 18 de junho a Vale de Cavalos

BY-Daniel Cepa 2 de Junho, 2023
Sociedade

Novo ano, novos aumentos. Saiba o que aumenta de preço em 2023

BY-Daniel Cepa 2 de Janeiro, 2023