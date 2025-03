3ª edição do Festival das Sopas Ribatejanas em Vale de Cavalos

A aldeia de Vale de Cavalos, Chamusca, recebe nos dias 28, 29 e 30 de março a 3ª edição do Festival das Sopas Ribatejanas, numa organização conjunta entre o Município da Chamusca e a Junta de Freguesia de Vale de Cavalos.

Este evento, tem como objetivo a divulgação e valorização das sopas ribatejanas e contará com a colaboração de associações, coletividades e empresas.

Ao longo dos três dias do Festival serão servidas cerca de 15 variedades de sopas típicas ribatejanas, confecionadas com os produtos endógenos do concelho, dando ainda espaço para outras atividades como espetáculos e concertos de música, workshops, caminhada, expositores, artesanato ou folclore.

A animação musical está garantida com os concertos de Quim dos Apitos (28 de março), Miguel Azevedo (29 de março) e B-King (30 de março). A música promete continuar pela noite dentro, com o DJ Agri Rui, e o DJ Vassalo, sexta-feira e sábado, respetivamente.

Destaque para os SHOWCOOKINGS com os conceituados Chefs José Maria Lino (sexta-feira, 28 de março) e Luís Dias (domingo, 30 de março).

Considerada o prato mais antigo do mundo, a rainha deste festival costuma ser servida habitualmente ao início das refeições principais. No entanto, para os apreciadores, a sopa pode mesmo ser o prato principal, um destaque que lhe é mais do que justo, dado ao seu elevado valor nutricional.

Na gastronomia portuguesa, a sopa tem um lugar de destaque e assume a sua versatilidade, podendo ser o conforto dos dias mais invernosos, ou o refresco de um dia quente de verão.

A sopa é um convite aos sentidos (através dos seus cheiros, das suas cores e das suas texturas), ao despertar das emoções (nas memórias que contém) e à adoção de uma alimentação saudável (pelas propriedades nutricionais que lhe são conhecidas).

Nesta 3.ª Edição do Festival das Sopas Ribatejanas de Vale de Cavalos, deixe-se surpreender numa viagem pelas histórias, sabores e cores do Ribatejo.