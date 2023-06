Festival de Folclore regressa nos dias 16, 17 e 18 de junho a Vale de Cavalos

Está de volta o XXIII Festival de Folclore do Grupo Etnográfico Paúl da Trava, pertencente à ADEPEC em Vale de Cavalos. O evento regressa nos dias 16, 17 e 18 de junho, ao Largo Nossa Senhora dos Remédios, em Vale de Cavalos.

Com entrada gratuita, este festival começa no dia 16 com a atuação do Grupo de Música Popular “Colegas da Tasca”, seguido da atuação do Grupo “Los Invictus” e para fechar a noite em grande a atuação do “DJ Double R” que promete animar a festa e trazer um clima de bom ambiente.

O dia 17 arranca com o típico Festival de Folclore que junta Ranchos Portugueses, com a finalidade de representar as antigas tradições das suas terras.

Após o Festival de Folclore, haverá a atuação do artista “Nelo Ferreira” que promete animar a noite de toda a população cantando e encantando com as suas mais conhecidas músicas. Após este concerto, haverá o tradicional baile com Duo Cláudio & Rita, que garantem um fim de noite em grande.

Pelas 10h00, de domingo, dia 18, haverá a Missa Campal com um Desfile Etnográfico com ranchos e campinos que levam o andor de Nossa Senhora dos Remédios até ao Largo das Festas.

Na tarde de domingo, haverá a tradicional entrada de toiros, seguida de picaria, sendo um evento que mais chama fãs de atividades taurinas, com demonstração de pegas por parte dos Forcados Amadores da Chamusca e os Forcados do Aposento da Chamusca

Durante estes três dias de festa haverá sempre boas refeições no Restaurante do Largo Nossa dos Remédios, com o típico Frango Assado. No Festival de Folclore haverá concertos, festa brava, cultura e tradição, artesanato, e comida tradicional.