GNR fiscaliza acampamentos em Coruche e recolhe quatro cães

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O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR realizou, no passado dia 28 de julho, uma operação de fiscalização de canídeos em acampamentos ocasionais no concelho de Coruche.

A ação foi desenvolvida pelo Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Coruche e resultou no levantamento de oito autos de contraordenação, relacionados com a falta de microchip (transponder), vacinação antirrábica e licença de detenção e posse dos animais.

Durante a operação, os militares procederam ainda à recolha de quatro cães, um animal adulto e três crias, que foram posteriormente encaminhados para o Canil Municipal de Coruche. A ação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção de Santarém.

A GNR recorda que a proteção e o bem-estar animal constituem uma das prioridades do SEPNA, apelando à população para denunciar situações de maus-tratos, abandono ou outras irregularidades relacionadas com animais. Para esse efeito, encontra-se disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona permanentemente para receção de denúncias e esclarecimento de dúvidas.