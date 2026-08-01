Escuteiros de Almeirim e Fazendas participam no Encontro Regional de Exploradores

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Os Agrupamentos de Escuteiros de Almeirim e das Fazendas de Almeirim estão a participar no Encontro Regional de Exploradores, que decorre no Parque Permanente do Bonito, no Entroncamento, reunindo centenas de jovens escuteiros de toda a região.

O acampamento teve início no passado dia 29 de julho e termina este domingo, proporcionando aos exploradores vários dias de convívio, aprendizagem e contacto com a natureza.

Durante o encontro, os participantes integram um vasto programa de atividades, desafios e jogos, concebidos para promover o espírito de equipa, a autonomia, a entreajuda e os valores do escutismo, num ambiente de amizade e partilha entre agrupamentos.

Os escuteiros de Almeirim e das Fazendas de Almeirim fazem-se representar com entusiasmo naquele que é um dos principais encontros regionais do ramo dos Exploradores, vivendo uma experiência marcante que ficará certamente na memória de todos os participantes.

A participação neste tipo de iniciativas reforça o compromisso dos agrupamentos do concelho com a formação dos jovens, através da educação não formal, do contacto com a natureza e da vivência dos valores escutistas.